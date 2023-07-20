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Giriş Tarihi: 20.7.2023 14:44 Son Güncelleme: 20.7.2023 14:57

Muğla'da yol kenarındaki kanala düşen otomobildeki anne öldü, çocuğu yaralandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki tek yönlü kazada otomobili ile su arkındaki beton boruya çarpan otomobil sürücüsü anne Sevgi Yıldırım (33) hayatını kaybetti, 11 yaşındaki kızı Ceyda Yıldırım yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Muğla’da yol kenarındaki kanala düşen otomobildeki anne öldü, çocuğu yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde saat 11.00 sularında meydana gelen kazada Sevgi Yıldırım'ın kullandığı otomobil Ortaköy Mahallesi'nde yol kenarındaki beton boruya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede anne Sevgi Yıldırım'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kızı Ceyda Yıldırım'ı ise olay yerinde yapılan İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı öğrenin Yıldırım'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Muğla'da yol kenarındaki kanala düşen otomobildeki anne öldü, çocuğu yaralandı
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