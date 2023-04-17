Muğla’da yolcu otobüsü alev alev yandı

Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu otobüsteki yangın söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralı ya da can kaybı olmazken, yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi. Yangın yolcuların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yolcular için Fethiye'den yeni bir otobüs geldiği ve Hatay'a devam ettikleri öğrenildi.