Muğla’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Baba ile kızı öldü

Muğla'da Seydikemer Antalya yolu üzerindeki Karabel rampasında yolcu otobüsüyle bir otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda otomobilde bulunan yaralı sürücü Gülnihal Yıldırım (57) sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan baba Halil Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gülnihal Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muğla'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video