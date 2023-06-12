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Giriş Tarihi: 12.6.2023 20:39 Son Güncelleme: 12.6.2023 21:18

Muğla’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Baba ile kızı öldü

Muğla Seydikemer’de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gülnihal Yıldırım ile araçta yolcu olarak bulunan babası Halil Yıldırım hayatını kaybetti.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Baba ile kızı öldü

Muğla'da Seydikemer Antalya yolu üzerindeki Karabel rampasında yolcu otobüsüyle bir otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda otomobilde bulunan yaralı sürücü Gülnihal Yıldırım (57) sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan baba Halil Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gülnihal Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muğla'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video

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Muğla’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Baba ile kızı öldü
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