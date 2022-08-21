Muğla’da yürekler ağza geldi

Art ardakatliam gibi kazaların meydana geldiği önceki gün Muğla'da da yürekler ağza geldi. Muğla-Marmaris yolu Sakartepe rampasında sabaha karşı seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi. Sürücünün durumu fark ederek 38 yolcuyu tahliye etmesi sonrasında araç yanmaya başladı. Otobüsteki yangın ormanlık alana sıçradı. Otobüs kullanılmaz hale geldi. Bir dönümlük alan yandı. Yurtta dün yaşanan diğer kazalar şöyle:Manisa'da midibüsün motosikletle çarpıştı. Belediye çalışanı Gökhan Halıcı (32) öldü. Kula'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştı. Elektrikli bisikletten savrulan anne Fikriye Özkara (36) ve oğlu Halil Can Özkara (14) öldü.Sivas, K.Maraş, Uşak, Kütahya, Gaziantep, Denizli, Zonguldak, Çanakkale, Antalya, Erzurum ve İstanbul'daki kazalarda da 6 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.SABAH