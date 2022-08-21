Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da yürekler ağza geldi
Giriş Tarihi: 22.8.2022

Muğla’da yürekler ağza geldi

Muğla’da yürekler ağza geldi
Art arda katliam gibi kazaların meydana geldiği önceki gün Muğla'da da yürekler ağza geldi. Muğla-Marmaris yolu Sakartepe rampasında sabaha karşı seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi. Sürücünün durumu fark ederek 38 yolcuyu tahliye etmesi sonrasında araç yanmaya başladı. Otobüsteki yangın ormanlık alana sıçradı. Otobüs kullanılmaz hale geldi. Bir dönümlük alan yandı. Yurtta dün yaşanan diğer kazalar şöyle:
Manisa'da midibüsün motosikletle çarpıştı. Belediye çalışanı Gökhan Halıcı (32) öldü. Kula'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştı. Elektrikli bisikletten savrulan anne Fikriye Özkara (36) ve oğlu Halil Can Özkara (14) öldü.
Sivas, K.Maraş, Uşak, Kütahya, Gaziantep, Denizli, Zonguldak, Çanakkale, Antalya, Erzurum ve İstanbul'daki kazalarda da 6 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK-Mehmet BONCUKŞaban YILMAZ-Mehmet YILDIRIM- İhsan TUNÇOĞLU/SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yüzyılın projesinde ucuz konutlar için tarih belli oldu! Başkan Erdoğan detayları duyuracak: TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?
MasterChef yedeklere kimler kaldı? TV8 ile 21 Ağustos 2022 MasterChef’te kim kazandı, yedeklere kim girdi?
Üniversite kayıtları yarın başlıyor! 2022 yılı üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler, kayıtlar ne zaman bitiyor? İşte tüm bilgiler
Son dakika: Mardin'de TIR dehşet saçtı: 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var! Kaza anından korkunç görüntüler...
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? GSB 2022-2023 KYK burs kredi ve yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?
YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile üniversite 2. ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercih tarihleri 2022
Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti netleşti! 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, şartları neler?
TOKİ ucuz konut başvurusu ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? 2022 TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Mardin'deki kazada 2 TIR sürücüsü tutuklandı! İlk ifadesi ortaya çıktı
Sigara zammı sonrası sigara fiyatları güncel liste: 21 Ağustos Sigara fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da yürekler ağza geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA