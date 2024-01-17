Muğla’da zehir tacirlerine darbe! 131 operasyonda 17 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca 01.01.2024 – 15.01.2024 tarihleri arasında il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen 131 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 6 kilogram 590 gram esrar maddesi, 20,7 gram skunk, 268 gram metamfetamin, 108,49 gram kokain maddesi, 34 gram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 2 gram sentetik kannobinoid, 19 adet sentetik hap, 2 gram bonzai, 21 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 312 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy maddesi, 6 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 720 TL para ele geçirildi. 155 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, adli makamlarca 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.