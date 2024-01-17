Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da zehir tacirlerine darbe! 131 operasyonda 17 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 17.1.2024 17:09 Son Güncelleme: 17.1.2024 18:07

Muğla’da zehir tacirlerine darbe! 131 operasyonda 17 şüpheli tutuklandı

Muğla’da son 15 günde uyuşturucu tacirlerine yönelik 131 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla’da zehir tacirlerine darbe! 131 operasyonda 17 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığınca 01.01.2024 – 15.01.2024 tarihleri arasında il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen 131 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 6 kilogram 590 gram esrar maddesi, 20,7 gram skunk, 268 gram metamfetamin, 108,49 gram kokain maddesi, 34 gram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 2 gram sentetik kannobinoid, 19 adet sentetik hap, 2 gram bonzai, 21 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 312 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy maddesi, 6 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 bin 720 TL para ele geçirildi. 155 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, adli makamlarca 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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Muğla’da zehir tacirlerine darbe! 131 operasyonda 17 şüpheli tutuklandı
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