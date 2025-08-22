Haberler Yaşam Haberleri Muğla’daki 30 milyonluk motosiklet vurgunu: Şüpheliler hakim karşısında!
Marmaris, Menteşe, Köyceğiz ve Datça’da motosiklet vaadiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. Yaklaşık 30 milyon TL vurgun yapan şüpheliler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla, İstanbul ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı baskında 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın, Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde beyanı alınan (49) mağdur, şirket üzerinden İstanbul'da bulunan ünlü bir motosiklet markasından uygun fiyatlı motorsiklet alma vaadiyle dolandırıldı. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 30 milyon TL dolandırıldığına yönelik mağdurların ifadeleri alındı. HTS ve MASAK'tan temin edilen hesap hareketlerinin incelemeleri neticesinde, mağdurlardan para alan, gelen parayı farklı hesaplara gönderen 10 şüpheli tespit edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 10 şüpheliye yönelik Muğla, İstanbul ve Adana illerinde 19 Ağustos 2025 tarihinde eş zamanlı yapılan operasyonda M.A., R.D. M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

