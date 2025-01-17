Muğla’daki barajlardan sevindiren haber

Kuraklıkla mücadele eden Muğla'da kış mevsimiyle birlikte artan yağışların etkisi görülmeye başladı. Muğla'daki barajlar, son yağışların ardından geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre daha yüksek su seviyesine ulaştı. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, geçen yıl yüzde 72 dolu olan Akköprü Barajında su seviyesi yüzde 76'ya yükseldi.

SUSUZ BODRUM'U SEVİNDİREN HABER

Su sıkıntısının her dönem yaşandığı Bodrum ve Milas'ı besleyen Geyik Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 46'dan yüzde 50'ye yükseldi, Mumcular Barajındaki su seviyesi ise yüzde 9'dan yüzde 30'a ulaştı. Bayır Barajı yüzde 100 dolu olurken, Akgedik yüzde 60, Eşen yüzde 42 ve Derince Barajı ise yüzde 36 doluluk oranına ulaştı. Muğla'daki 7 barajın ortalama doluluk oranı geçen yıl yüzde 65 olurken, bu yıl ise yüzde 70'e ulaştı.