Muğla’daki orman yangını kısmen kontrol altında

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sarnıç Mahallesindeki sarp arazide ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

KÖYLÜLERDEN DESTEK

Sarnıç Mahallesi yaşayanları, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına güvenlik önlemlerini aldı. Köylüler, hayvanlarını tahliye etmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise yangınla mücadeleye destek veriyor. Bölgede etkili olan rüzgardan dolayı yangının külleri çevre ilçelere kadar geldi. Arı kovanlarının zarar gördüğü, ormandaki bazı hayvanların öldüğü yangını söndürmek için köylüler de olağanüstü destek veriyor. Köylüler tankerleriyle yangın havuzlarına su taşıdı.

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yangını yerinde takip etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimiz Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarında meydana gelen yangına 6 uçak, 15 helikopter, 1 deniz aracı, 108 iş makinesi ve araç, 120 arazöz- su tankeri, 608 personel ile müdahale edilmektedir. Yeşil Vatan için son alev sönene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

TOMALAR YERLEŞİM YERLERİNİ YANGINDAN KORUYOR

Jandarma hem ulaşım yollarında aldığı güvenlik tedbirleriyle, hem yerleşim yerlerini yangından korumak için TOMA ve İtfaiye araçlarıyla aldığı tedbirlerle yangınla mücadelesinin daha güvenli şartlarda yapılmasını sağlıyor.

2. GÜNDE MÜCADELE SÜRÜYOR

Havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler ve uçaklar söndürme çalışmalarına devam etti. Kara unsurları ise ormanın iç noktalarında yoğun mücadele veriyor. Bölgedeki vatandaşlar traktörleriyle hava unsurlarının su aldığı gölete su taşıdı. Ekiplerin alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yer ekipleri yangın etrafında açılan şeriflerde metrelerce uzunlukta hortum serdi. Gece boyunca alevlerle mücadele eden yangın söndürme ekipleri sabah dağıtılan kumanyayla açtıklarını giderdi. Alevlerin yok ettiği arı kovanları ve yangından zara gören bağ evinin durumu gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları 2. günde de sürüyor.

ARICILAR ZARAR GÖRDÜ

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangın dolayısıyla bölgedeki arıcıların ciddi zarar gördüğünü açıkladı. 800 civarı arı kovanının zarar gördüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Arıcılarımızın konaklama alanlarından Menteşe Sarnıç köyü yakınlarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında ilk tespitlere göre dört ayrı üreticiye ait yaklaşık 800 kovan zarar gördü, bin civarında kovan da dumandan etkilendi. Orman kahramanlarımızın müdahalesi tamamlanıncaya dek alarmdayız. Söndürme çalışmaları biter bitmez sahaya ineceğiz. Arıcılarımıza ve yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

Yangınla mücadele gün boyunca devam etti. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE

Vali Akbıyık, yangınla mücadelede gece görüşlü helikopterlerin göreve başladığını açıkladı. Akbıyık, "Menteşe ilçemizdeki orman yangınına devletimizin tüm imkanları ile karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahale ediliyor.

Ormanın kahramanları yeşil vatan için canla başla, gece gündüz demeden terlerinin son damlasına kadar insanüstü bir gayretle mücadele ediyor" ifadelerini kullandı