Muğla’daki orman yangını kontrol altında

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sarnıç Mahallesindeki sarp arazide ormanlık alanda 7 Eylül saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 6 uçak, 15 helikopter, 1 deniz aracı, 108 iş makinesi ve araç, 120 arazöz- su tankeri, 608 personel ile müdahale edildi.

KÖYLÜLERDEN DESTEK

Sarnıç Mahallesi yaşayanları, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına güvenlik önlemlerini aldı. Köylüler, hayvanlarını tahliye etmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise yangınla mücadeleye destek veriyor. Bölgede etkili olan rüzgardan dolayı yangının külleri çevre ilçelere kadar geldi. Arı kovanlarının zarar gördüğü, ormandaki bazı hayvanların öldüğü yangını söndürmek için köylüler de olağanüstü destek veriyor. Köylüler tankerleriyle yangın havuzlarına su taşıdı.

Alevlerin yok ettiği arı kovanları ve yangından zara gören bağ evinin durumu gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları 2. gününde de devam etti.

ARICILAR ZARAR GÖRDÜ

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, yangın dolayısıyla bölgedeki arıcıların ciddi zarar gördüğünü açıkladı. 800 civarı arı kovanının zarar gördüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Arıcılarımızın konaklama alanlarından Menteşe Sarnıç köyü yakınlarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında ilk tespitlere göre dört ayrı üreticiye ait yaklaşık 800 kovan zarar gördü, bin civarında kovan da dumandan etkilendi. Orman kahramanlarımızın müdahalesi tamamlanıncaya dek alarmdayız. Söndürme çalışmaları biter bitmez sahaya ineceğiz. Arıcılarımıza ve yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER GÖREV YAPTI

Vali Akbıyık, yangınla mücadelede gece görüşlü helikopterlerin göreve başladığını açıkladı. Akbıyık, "Menteşe ilçemizdeki orman yangınına devletimizin tüm imkanları ile karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahale ediliyor. Ormanın kahramanları yeşil vatan için canla başla, gece gündüz demeden terlerinin son damlasına kadar insanüstü bir gayretle mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangınla mücadele 3'üncü gününe girdi. Gece boyunca Sarnıç köyü ve Zeytinköy arasında kalan Kartal Kanyonunda ulaşımın olmadığı noktalarda zayıflamış şekilde etkisini devam ettirdi.

Gece boyunca yer ekipleri karadan ulaşabildikleri noktalara hortum çekerek müdahale etti. Karadan ulaşımın olmadığı noktalara gece görüşlü 2 helikopter havadan müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kanyon içindeki yanma ve tütmelere havadan müdahale edilmeye başlandı. Yangın kontrol altında. Kanyon içinde ulaşımın olmadığı noktalardaki tütmeler soğutuluyor.