Muğla'daki "safari" faciasında 5 kişi hayatını kaybetmişti! Bilirkişi heyeti oluşturuldu

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Irak uyruklu turistlerden Ayad Mustafa Abduhafed (61), Mohammed Sattar Jabbar (34), Alı Jawdat Kadhım (31), Hayder Fadhıl Jalıl Almaslawı (51) ve İbrahim Alaamar'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) ve Mustapha Tharmer (28) ise Marmaris Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.