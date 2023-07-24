Haberler Yaşam Haberleri Muğla’daki yangın kontrol altında! Bir şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 24.7.2023 11:20 Son Güncelleme: 24.7.2023 11:29

Muğla’daki yangın kontrol altında! Bir şüpheli gözaltına alındı

Muğla Seydikemer’de dün akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla’daki yangın kontrol altında! Bir şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kumluova mevkiinde makilik alanda dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sevk edildi. Ekipler sarp arazideki yangına karadan müdahaleye başladı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 6 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda personel müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalar helikopterlerin devreye girmesiyle yangın kontrol altına alındı. Sarp arazideki makilik alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Seydikemer'deki yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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Muğla’daki yangın kontrol altında! Bir şüpheli gözaltına alındı
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