Muğla’daki yangına havadan yoğun müdahale

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Sarnıç Mahallesi'ndeki sarp arazinin ormanlık alanında öğle saatlerinde yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayılmasını sağladı.
Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına ekipler karadan müdahale ederken, havadan 9 helikopter ve 6 uçak söndürme çalışmalarına katılıyor. Yangında yerleşim yerlerine tehdidinin bulunmadığı öğrenildi.
Muğla’da orman yangını... Yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü