Haberler Yaşam Haberleri Muğla’daki yangına havadan yoğun müdahale
Giriş Tarihi: 7.9.2024 14:03 Son Güncelleme: 7.9.2024 16:22

Muğla’daki yangına havadan yoğun müdahale

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sarp arazide ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyürken, yangına havadan 9 helikopter ve 6 uçak müdahale ediyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’daki yangına havadan yoğun müdahale

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Sarnıç Mahallesi'ndeki sarp arazinin ormanlık alanında öğle saatlerinde yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayılmasını sağladı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ekipler karadan müdahale ederken, havadan 9 helikopter ve 6 uçak söndürme çalışmalarına katılıyor. Yangında yerleşim yerlerine tehdidinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla’da orman yangını... Yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’daki yangına havadan yoğun müdahale
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA