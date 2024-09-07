Muğla’daki yangını söndürme çalışması sürüyor

KÖYLÜLERDEN DESTEK

Sarnıç Mahallesi yaşayanları, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına güvenlik önlemlerini aldı. Köylüler, hayvanlarını tahliye etmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise yangınla mücadeleye destek veriyor. Bölgede etkili olan rüzgardan dolayı yangının külleri çevre ilçelere kadar geldi. Arı kovanlarının zarar gördüğü, ormandaki bazı hayvanların öldüğü yangını söndürmek için köylüler de olağanüstü destek veriyor. Köylüler tankerleriyle yangın havuzlarına su taşıyor.