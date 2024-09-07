Muğla’daki yangını söndürme çalışması sürüyor

Yangın, öğle saatlerinde Sarnıç Mahallesi'ndeki sarp arazinin ormanlık alanında çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
KÖYLÜLERDEN DESTEK
Sarnıç Mahallesi yaşayanları, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına güvenlik önlemlerini aldı. Köylüler, hayvanlarını tahliye etmeye başladı. Bazı vatandaşlar ise yangınla mücadeleye destek veriyor. Bölgede etkili olan rüzgardan dolayı yangının külleri çevre ilçelere kadar geldi. Arı kovanlarının zarar gördüğü, ormandaki bazı hayvanların öldüğü yangını söndürmek için köylüler de olağanüstü destek veriyor. Köylüler tankerleriyle yangın havuzlarına su taşıyor.
VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimiz Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarında meydana gelen yangına 6 uçak, 15 helikopter, 1 deniz aracı, 108 iş makinesi ve araç, 120 arazöz- su tankeri, 608 personel ile müdahale edilmektedir. Yeşil Vatan için son alev sönene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.