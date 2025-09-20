Muğla’daki yangınlarda yeni gelişme! Valilik açıkladı: 230 ev boşaltıldı 612 kişi tahliye edildi

8 YANGININ 6'SI EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Fethiye Çalıca bölgesinde, Muğla Menteşe Dağpınar köyü yakınlarında, Datça Reşadiye yakınlarında, Muğla Merkez Ortaköy yakınlarında ve Milas Güllük'te meydana gelen yangına ekiplerimiz hızlı şekilde müdahale ederek büyümeden söndürüldü. Muğla'da gece çıkan 8 yangının 6'sı ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ormanın kahramanları şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden Milas ve Köyceğiz ilçelerinde meydana gelen yangınlarla cansiparane şekilde 36 saat boyunca mücadele etti. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Köyceğiz Akköprü yangınına 147 arazöz ve su tankeri, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter olmak üzere 24 hava aracı ile havadan müdahalenin devam ettiği belirtildi.