Muğla’daki yangınlarda yeni gelişme! Valilik açıkladı: 230 ev boşaltıldı 612 kişi tahliye edildi

Muğla'da 19 Eylül gece saatlerinde peş peşe yangınlar meydana geldi. İlk yangın haberi Muğla Milas Akkovanlık köyü arasında kalan ormanlık alanda çıktı. İkinci yangın Milas Kıyıkışlacık bölgesinde çıktı. Saat 23.37'de çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkiinde çıktı. Saat 00.36'da çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
8 YANGININ 6'SI EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Fethiye Çalıca bölgesinde, Muğla Menteşe Dağpınar köyü yakınlarında, Datça Reşadiye yakınlarında, Muğla Merkez Ortaköy yakınlarında ve Milas Güllük'te meydana gelen yangına ekiplerimiz hızlı şekilde müdahale ederek büyümeden söndürüldü. Muğla'da gece çıkan 8 yangının 6'sı ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ormanın kahramanları şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden Milas ve Köyceğiz ilçelerinde meydana gelen yangınlarla cansiparane şekilde 36 saat boyunca mücadele etti. Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Köyceğiz Akköprü yangınına 147 arazöz ve su tankeri, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personel ile karadan, 10 uçak ve 14 helikopter olmak üzere 24 hava aracı ile havadan müdahalenin devam ettiği belirtildi.
230 EV BOŞALTILDI
Açıklamada, Köyceğiz'de yangın bölgesinde bulunan Sazak, Pınar, Akköprü ve Çayhisar mahallelerinin yerleşim birimlerinden 230 ev boşaltılarak 612 vatandaşın güvenli bölgeye tahliye edildiği kaydedildi. Yine aynı bölgeden 1027 küçükbaş ve 515 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamalandı. Son gelişmelerle birlikte 20 görevli yangından etkilendiği ve 19 vatandaş ve personelin tedavisinin ayakta yapıldığı kaydedildi. 1 orman personelinin ise tedavisinin hastanede devam ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamanın devamında, "2 depo ve 2 ahır yangından etkilenmiş ve maalesef 10 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma ve soruşturma devam etmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Vali Yardımcımız Başkanlığında İl AFAD Merkezimiz çalışmalarına devam etmekte olup; plan doğrultusunda çevre illerden araç ve personel takviyesi yapılmıştır. Orman Genel Müdürlüğümüz, Karayolları, DSİ, AFAD, Kaymakamlığımız, Jandarma, Emniyet, Tarım, Sağlık (UMKE), Aile ve Sosyal Hizmetler, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyelerimiz, STK (Gönüllüler), Kızılay, Muhtarlarımız, Vatandaşlarımız ve Özel Sektör olmak üzere Devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarıyla 36 saat boyunca aralıksız canla başla yangınla mücadeleye devam edilmektedir." ifadelerine yer verdi.