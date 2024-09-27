Muğlalı genç mucitler TEKNOFEST’e damga vurdu

Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, Muğlalı gençler, farklı alanlarda projeleriyle Türkiye'nin enleri arasında yer almaya devam ediyorlar. 5-8 Eylül 2024 tarihlerinde Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleşen TEKNOFEST finallerinde, Milas İMİ Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Pinayn Takımı, ürettikleri ARMUT (Anlık Rahat Mastitis Uyarı Teknolojisi) adlı cihaz ile tarım teknolojileri alanında Türkiye Şampiyonu oldu.

İMİ Kolejinin genç mucitlerinin ürettikleri Anlık Rahat Mastitis Uyarı Teknolojisi cihazı, büyükbaş süt hayvanlarında görülen mastitis hastalığını erken uyarı sistemi ile tespit ediyor, hayvanların sağlık ve konforunu sağlıyor, süt üretiminde verimliliği artırıyor. Cihaz, TEKNOFEST yarışma jürisinden büyük beğeni toplarken aynı zamanda Ticarileşme Potansiyeli Ödülü'ne de layık görüldü. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından da tebrik edilen takım, 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Akdeniz Festivali'ne katılarak 50 bin TL'lik ödüle sahip olacak.

Genç mucitlerin TEKNOFEST başarılarını gururla ve büyük sevinçle karşılayan İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, "TEKNOFEST 2024'te Tarım Teknolojisi alanında şampiyon olan öğrencilerimizi, tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin göstermiş olduğu azim, disiplin ve inovasyon ruhu bizlere, tarımın ve teknolojinin birleştiği noktalarda ne denli önemli projeler geliştirebileceğimizi bir kez daha göstermiştir. Bizlere bu mutluluğu yaşatan genç mucitlerimizi, kıymetli danışman öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.