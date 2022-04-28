Muğlalılar Sakal-ı Şerif’e kavuşmanın sevincini yaşadı

Muğla'da, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, tüm camilerde saf tutularak dualarla idrak edildi. Muğla'nın tarihi camilerinden olan Şahidi Camii de mübarek gecenin idrak edildiği mekanlardan biri oldu.

Teravih namazını kılan Muğlalılar, namaz sonunda Hazreti Muhammed (SAV) mübarek Sakal-ı Şerif'ini de ziyaret etme imkanı buldu.

Salavatlar eşliğinde tek tek Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Pandemi sürecinde Teravih kılamamanının hüznü yanında Sakal-ı Şerif ziyaretinden de mahrum kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, Kadir Gecesi vesilesiyle Şahidi Camii'nde yeniden hasretin sona erdiğini bu yüzden çok sevinçli olduklarını aktardı.

Cemaat daha sonra hep beraber Tesbih Namazı kılarak geceyi yoğun şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşadı.