Muğla’nın kızları şampiyonluğa ulaştı

7-8 OCAK 2024 tarihleri arasında Amasya'da düzenlenen Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi finalinde Gaziantep Polisgücü'nü 2-1 mağlup eden Muğla'nın kızları Kaltun Madran Su Ege Yıldızları şampiyonluğa ulaştı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor okullarında yetişen Kaltun Madran Su Ege Yıldızları SK, final mücadelesi sonunda şampiyon olarak Avrupa Şampiyon kulüpler kupasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Şampiyon sporcuları ve antrenörleri telefonla arayarak tebrik eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "GSB Spor okullarımızda yetişerek birçok başarı kazanan Muğla'nın Kızları Süper Lig'de de şampiyon olarak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi. Şampiyon takım Muğla'da çiçeklerle karşılandı.