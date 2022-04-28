Haberler Yaşam Haberleri Muğla'nın korkunç cinayet! İple boğarak öldürdüler
Giriş Tarihi: 28.4.2022 11:21 Son Güncelleme: 28.4.2022 11:27

Muğla'nın korkunç cinayet! İple boğarak öldürdüler

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’nın korkunç cinayet! İple boğarak öldürdüler

Muğla'nın Seydikemer’de iple boğulduktan sonra Yayla Atlıdere yolu üzerinde dere yatağına atılan kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Seydikemer Boğalar Mahallesindeki dere yatağında hareketsiz birinin olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede üzerine kimlik çıkmayan kişinin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Cesedin Kerim Bozan'a (24) ait olduğunu belirleyen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin İngiliz uyruklu Elizabeth O. (37) ile Irak uyruklu Hayder S. (31) olduğunu tespit etti. Fethiye'de bir evde olduğu belirlenen şüpheliler, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından iki zanlı, geniş güvenlik önemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Son dakika | İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu
SON DAKİKA: İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı! Gözaltına alındı...
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren sadece İmamoğlu değilmiş: Meral Akşener ve Ali Babacan şimdi ne yapacak?
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da terör hücresi çökertildi: 5 kg patlayıcı ele geçirildi
Son dakika! Bakan Dönmez: "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler"
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'nın korkunç cinayet! İple boğarak öldürdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA