Muğla’nın korkunç cinayet! İple boğarak öldürdüler

Muğla Seydikemer Boğalar Mahallesindeki dere yatağında hareketsiz birinin olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede üzerine kimlik çıkmayan kişinin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Cesedin Kerim Bozan'a (24) ait olduğunu belirleyen Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin İngiliz uyruklu Elizabeth O. (37) ile Irak uyruklu Hayder S. (31) olduğunu tespit etti. Fethiye'de bir evde olduğu belirlenen şüpheliler, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından iki zanlı, geniş güvenlik önemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.