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Giriş Tarihi: 7.12.2021 23:30

Muğla'nın yükseklerinde kar tablo gibi!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’nın yükseklerinde kar tablo gibi!

Muğla’nın yüksek kesimlerime kar yağışı başladı. Muğla’nın yüksek kesimlerinde olan Göktepe mevkiine kar yağışı başladı. Yükseklerde kar tablo gibi güzelliğe büründü.

Muğla'nın yüksek kesimlerime kar yağışı başladı. Muğla'nın yüksek kesimlerinde olan Göktepe mevkiine kar yağışı başladı. Yükseklerde kar tablo gibi güzelliğe büründü. Merkezin zirve kısımlarında kar tutumu gerçekleşti.


Kar yağışını gören vatandaşlar, o anların sevincini paylaştı. Kar yağışı sonrası Muğla'nın yüksek kesimlerinde karı gören vatandaşlar fotoğrafları paylaştı. Muğla'nın kıyıları fırına yağmur ve sel ile mücadele ederken yükseklerde kar tablo gibi güzelliğe büründü. Göktepe zirvesinde kar kalınlığı 20 cm ulaştı. Vatandaşlar zirvedeki kar görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

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Muğla'nın yükseklerinde kar tablo gibi!
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