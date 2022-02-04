Muğla’ya ablalarını ziyarete gidip gelmişti: 4 gündür kayıp

Muğla'nın Ortaca ilçesinden bindiği otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'ne gelen Barış Özbek (19), babası Süleyman Özbek'i saat 15.00'da telefonla arayarak eve geleceğini söyledi. Ancak ailesi Özbek'ten bir daha haber alamadı. Meraklanarak arkadaşlarını arayan ailesi, gencin arkadaşlarından da en son saat 17.00'da ulaşabildikleri bilgisini alınca karakola giderek kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI 4 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Ailenin ihbarı üzerine jandarma, komando, AKUT, AFAD ve DAK ekipleri 19 yaşındaki gencin Ortaca ilçesinden geldiği otobüsten, en son indiği bölgede arama çalışması başlattı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olduğu, karlı bölgede arama çalışmalarına 4. günde de devam ediyor.

KAYIP GENCİN TELEFONU EN SON BAZ İSTASYONU ÇEVRESİNDE SİNYAL VERMİŞ

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği esnada Özbek'in kaybolduktan 6 saat sonra Emecik Kulesi'nde bulunan baz istasyonu çevresinde telefonundan sinyal geldiği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler çalışmalarının 4. gününde baz istasyonu çevresinde aramalarını yoğunlaştırdı.

MUĞLA'YA 2 ABLASINI ZİYARETE GİTMİŞTİ

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde yaşayan 2 ablasının yanına ziyarete giden Özbek'in eniştesi Fatih Çalhan arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Önce Muğla'nın Dalaman ilçesindeydi, sonra Ortaca ilçesine diğer ablasına gitti bir hafta orAda kaldıktan sonra evine gitmek için otobüse bindi. Evine 3 km kala otobüsten iniyor ve sonra kayıplara karışıyor. Arama çalışmaları devam ediyor."