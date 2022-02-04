Haberler Yaşam Haberleri Muğla’ya ablalarını ziyarete gidip gelmişti: 4 gündür kayıp
Giriş Tarihi: 4.2.2022 14:00 Son Güncelleme: 4.2.2022 14:21

Muğla’ya ablalarını ziyarete gidip gelmişti: 4 gündür kayıp

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Muğla’ya ablalarını ziyarete gidip gelmişti: 4 gündür kayıp

Muğla’ya ziyarete gittiği 2 ablasından Denizli’ye dönen ancak geldiği otobüsten indikten sonra bir daha haber alınamayan 19 yaşındaki gencin telefonundan gelen sinyal arama çalışmalarının yönünü değiştirdi. Kaybolduktan 6 saat sonra baz istasyonu çevresinden gelen sinyaller üzerine ekipler bölgede armalarını yoğunlaştırdı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden bindiği otobüsle Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'ne gelen Barış Özbek (19), babası Süleyman Özbek'i saat 15.00'da telefonla arayarak eve geleceğini söyledi. Ancak ailesi Özbek'ten bir daha haber alamadı. Meraklanarak arkadaşlarını arayan ailesi, gencin arkadaşlarından da en son saat 17.00'da ulaşabildikleri bilgisini alınca karakola giderek kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI 4 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Ailenin ihbarı üzerine jandarma, komando, AKUT, AFAD ve DAK ekipleri 19 yaşındaki gencin Ortaca ilçesinden geldiği otobüsten, en son indiği bölgede arama çalışması başlattı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece olduğu, karlı bölgede arama çalışmalarına 4. günde de devam ediyor.

KAYIP GENCİN TELEFONU EN SON BAZ İSTASYONU ÇEVRESİNDE SİNYAL VERMİŞ

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği esnada Özbek'in kaybolduktan 6 saat sonra Emecik Kulesi'nde bulunan baz istasyonu çevresinde telefonundan sinyal geldiği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler çalışmalarının 4. gününde baz istasyonu çevresinde aramalarını yoğunlaştırdı.

MUĞLA'YA 2 ABLASINI ZİYARETE GİTMİŞTİ

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçesinde yaşayan 2 ablasının yanına ziyarete giden Özbek'in eniştesi Fatih Çalhan arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Önce Muğla'nın Dalaman ilçesindeydi, sonra Ortaca ilçesine diğer ablasına gitti bir hafta orAda kaldıktan sonra evine gitmek için otobüse bindi. Evine 3 km kala otobüsten iniyor ve sonra kayıplara karışıyor. Arama çalışmaları devam ediyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP’li Oya Ersoy kandil gecesi haddini aştı! TBMM'de İslam'a hakaret
Koronavirüs aşılarından sonra ilaç da güçlü bir silah oldu!
Son dakika haberi | Türkiye'nin yeni nüfusu ne kadar oldu? TÜİK 2021 nüfus rakamlarını açıkladı
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi
Ahmet Demiray Almanya'da sağlık hizmeti alamadı Türkiye'ye getirildi! "Allah devletimize güç kuvvet versin"
Samsun'da bir grup Atatürk heykeli etrafında döndü
YASİN SURESİ OKUNUŞU, Yasin Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali
Son dakika: Kur korumalı mevduata katılım 290 milyar TL'ye yükseldi
CHP'de yeni skandal! Şehidin fotoğrafını paylaşıp 'barışamadık, yaşatamadık' dedi!
Bursa'da giysi kumbarasında akılalmaz ölüm! Ukraynalı turist feci şekilde can verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’ya ablalarını ziyarete gidip gelmişti: 4 gündür kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA