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Giriş Tarihi: 23.11.2022 13:01 Son Güncelleme: 23.11.2022 13:46

Muğla’ya giden aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli’nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attı. Kazada aynı aileden Dilek Özkan, Şükrü Özkan, Meryem Özkan öldü 1’i ağır 2 kişi de yaralandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’ya giden aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli'den Muğla istikametine doğru seyir halinde olan Rasim Özkan (39) hakimiyetindeki otomobil, kontrolden çıkması sonucu orta refüje çarptıktan sonra taklalar atıp karşı şeride geçti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, araçta sıkışan ve fırlayan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan incelemede sürücünün eşi Dilek Özkan (39), babası Şükrü Özkan (77), annesi Meryem Özkan'ın (77) hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Rasim Özkan yaralı ve 6 yaşındaki Gülsima Özkan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmaların ardından, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan ailenin memleketleri Sivas'tan yaşadıkları Muğla'nın Datça ilçesine gitdecekleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla’ya giden aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
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