Muğla’ya kanodan bir uluslararası başarı daha

24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Slovakya'nın Başkenti Bratislava'da düzenlenen Durgunsu Kano 37. Uluslararası Bratislava yarışlarında Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Rahmi Kaan Karahan 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Rahmi Kaan Karahan, Yıldız Erkekler K1 1000 metrede ve Yıldız Erkekler K1 200 metrede altın, Genç Erkekler K2 500 metrede ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

SPOR KENTİ MUĞLA

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Muğla'da su sporlarında başarılar ard arda gelmeye devam ediyor. Rafting Türkiye Şampiyonluğundan, sonra bir başarı da kanodan Uluslararası düzeyde geldi. Spor kenti Muğla'da su sporlarında sporcularımızın başarılarının yanı sıra her geçen gün ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yapılmaya devam ediyor. Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezinde eğitimlerini sürdüren ve Uluslararası düzeyde katıldığı yarıştan üç madalya ile dönen Rahmi Kaan Karahan'ı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.