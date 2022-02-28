Muğla’ya kurulmak istenen çimento fabrikasına köylülerden tepki

Muğla Menteşe'nin Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi arasında çimento fabrikasının kurulması için önce 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verildi. Buna tepkiler sürerken, Menteşe Belediyesi tarafından ruhsat verildi. Proje hakkında verilen "ÇED Olumlu" kararının iptali talebiyle köylüleri adına dava açıldı. Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgede tepkilere rağmen fabrikanın kurulması için iş makinaları çalışmaya başladı.

Yöre halkı ve çevreciler, ellerinde dövizlerle çimento fabrikasının inşaat alanına giderek protesto etti. Ortak basın açıklaması yapan köylüler, 'Çimentocu şirket Muğla'yı terk et, Geleceğimi yakma, Muğla'da çimento fabrikası istemiyoruz' gibi sloganlar attı.

Ortak basın açıklamasını Deştin Çevre Platformu üyesi İsmail Şener okudu. Bölgeye ilk çimento fabrikası kurulma girişiminin 1992 yılında olduğunu hatırlatan İsmail Şener, o dönem verilen mücadelelerle durdurulduğunu bildirdi. Şener, "AB ülkelerinin çevreye, ormanlara, tarıma, su kaynaklarına, insan ve canlı sağlığına yok edici, ölümcül zararlarından dolayı kapattığı, yıktığı, yenilerini kendi ülkelerine değil, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine kurdukları, kendi ülkelerinde yasakladıkları çimento fabrikaları projeleri her nedense ısrarla, inatla tarımın ve ormanın, zeytinciliğin, başkenti Muğla'mıza kurulmaya çalışılmaktadır" dedi.

BU PROJE YASAL DEĞİLDİR

Yöre halkının tarımsal üretimini, insan sağlığını ve doğaya önüne geçilemeyecek ciddi zararlar vereceğini vurgulayan Şener, projenin 3 kez yargı kararıyla durdurulmasına rağmen girişimlerini inatla sürdürdüğünü kaydetti. Şener, "2010 yılında davaları kazanarak durdurduğumuz proje şirket ismi değiştirilerek bilimsel, ekolojik yaşamsal ve sosyal gerçekliklerden uzak yeni bir usulsüz ÇED raporu hazırlatarak yeniden malum çimento lobisinin de katkılarıyla aynı alana bulunduğumuz Deştin ve Bayır topraklarına utanmadan fabrika kurma çabasına devam etmiştir. Çok uluslu şirket ve işbirlikçilerinin de destekleri ile halen tüm tarım orman zeytincilik hayvancılık ve halk sağlığı ile ilgili kanunları yok sayarak fabrika kurma ısrarını sürdürmektedir. Tüm bu kanunları yok sayarak suç işlemektedir. Bu proje yasal değildir. Alınan tüm raporlar ve izinler yasalarımıza aykırı olarak düzenlenmiştir" diye konuştu.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Proje durdurulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Şener sözlerine şöyle devam etti: "Bunlarla ilgili tüm hukuki girişimleri avukat arkadaşlarımızın katkılarıyla açmış bulunmaktayız. Yargının çeşitli üniversitelerden Muğla (MSKÜ) Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitelerinden öğretim üyesi akademisyen dostlarımızın hazırladıkları bilimsel raporlardan, yasalardan yana olacağına ve bu projeyi durduracağına inancımız tamdır. Basın açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi Didim'den Kaş'a kadar yeryüzü cenneti Muğla'mızın hiçbir yerine çimento fabrikası gibi aşırı fosil yakıt tüketen kirletici zehir fabrikaları kurulamaz, kurulmamalıdır, kurdurmayacağız. Bu proje Durdurulana kadar hukuki fiili meşru toprak onur yaşam mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşamın ve yeşilin bütün tonlarını koruyacağımıza söz veriyoruz"

BİR İMZA İLE İPTAL EDİLİR

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, çimento fabrikası hakkında açıklama yaptı. Yeryüzü cenneti Muğla'yı koruyacaklarını ifade eden AK Parti'li Gökcan, "CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Muğla'nın ve kıymetli hemşerilerimin tepkisine rağmen Menteşe ilçemizde çimento fabrikası kurulması için ruhsat vermiştir. CHP'li belediye başkanı ve milletvekilleri bakanlığımızı ve hükümetimizi suçluyorlar. ÇED, sadece çevresel etki değerlendirmesinden ibaret bir süreçtir. Ruhsatın verilmesine ait yasal bir zorunluluk değildir. Böyle bir mevzuat yoktur. Böyle bir mahkeme kararı da yoktur. Ruhsatı vermeyebilirdi. Üstüne basarak söylüyorum, ÇED kararı yargıya tabidir. Yani ÇED raporu sadece mahkemece iptal edilir. Ruhsat ise CHP'li Menteşe Belediye Başkanının bir imzası ile iptal edilir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Menteşe Belediye Başkanı ile görüşün verdiğiniz ruhsatı iptal ettirin. Yetki de sizde, sorumluluk da sizde. Elinizden tutan da yok. Sözde çevreciliği bırakın. Muğlalı hemşerilerim ve kamuoyu, çimento fabrikasına ruhsat verilmesi konusunda kimin samimi olduğunu kimin samimi olmadığını çok iyi biliyor. Hemşerilerimizin aklı ile dalga geçmeyi bırakın artık. Yeryüzü cenneti Muğla'mızı sözde çevrecilere rağmen koruyoruz. Ve korumaya da devam edeceğiz" dedi.