Haberler Yaşam Haberleri Muğla Valiliği'nden orman yangını uyarısı
Giriş Tarihi: 16.7.2022 22:12 Son Güncelleme: 16.7.2022 23:05

Muğla Valiliği'nden orman yangını uyarısı

Muğla Valiliği, hava sıcaklıklarının yükselmesi, nem oranının düşmesi ve şiddetli rüzgar beklentisiyle orman yangını riskinin artması nedeniyle uyarı yaptı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla Valiliği’nden orman yangını uyarısı

Muğla Valiliği, hava sıcaklıklarının yükselmesi, nem oranının düşmesi ve şiddetli rüzgar beklentisiyle orman yangını riskinin artması nedeniyle uyarı yaptı.

Yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi gerektiği konusu da uyarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki üç gün hava sıcaklığının artması, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgârlar bekleniyor. Bu nedenle; Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması, görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi konularında daha duyarlı olunması, özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir"

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden 'Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi, başlığı adı altında yapılan uyarıda ise "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla il genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (yüzde 10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/ hız) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Muğla Valiliği'nden orman yangını uyarısı
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