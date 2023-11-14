Muhabirimizin acı günü

Şırnak'ta önceki gün 4 çocuğun, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın kalorifer dairesinde yanıcı maddeyle oynarken çıkan ve 14 yaşındaki Huzan Talay'ın öldüğü yangında ağır yaralanan 3 çocuktan, muhabirimiz Sekvan Küden'in oğlu olan 15 yaşındaki Umutcan Mahmut Küden'de kurtarılamadı.
Tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Umutcan Mahmut Küden, dün yapılan otopsinin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi. 12 yaşındaki K.Y. ve 14 yaşındaki E.U.'nun tedavileri ise sürüyor.