Muhallebili Kadayıf tarifi: MasterChef Muhallebili Kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Muhallebili Kadayıf tarifi merak konusu olarak MasterChef Muhallebili Kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MUHALLEBİLİ KADAYIF TARİFİ: MUHALLEBİLİ KADAYIF NASIL YAPILIR?

250 gr tel kadayıf

50 gr tereyağı

3 - 4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 kutu krema

1 paket vanilya

MUHALLEBİLİ KADAYIF NASIL YAPILIR?