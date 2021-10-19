Muhallebili Kadayıf tarifi: MasterChef Muhallebili Kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Muhallebili Kadayıf tarifi merak konusu olarak MasterChef Muhallebili Kadayıf nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
MUHALLEBİLİ KADAYIF TARİFİ: MUHALLEBİLİ KADAYIF NASIL YAPILIR?
- 250 gr tel kadayıf
- 50 gr tereyağı
- 3 - 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
- 1 litre süt
- 3 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 kutu krema
- 1 paket vanilya
MUHALLEBİLİ KADAYIF NASIL YAPILIR?
- Malzemeler temin edildikten sonra muhallebili kadayıf tatlısı yapılmaya başlanır. Muhallebili kadayıf şu sıralamayla yapılır:
- İlk olarak kadayıfları küçük küçük kıyın.
- Geniş bir tencere içerisinde tereyağını eritin. Eritilen tereyağı içerisine kıyılmış kadayıfları ve şekeri ilave edin. Ve rengi dönene kadar kavurun. Ardından cevizi de ekleyin 10 dakika boyunca sürekli karıştırmak kaydı ile kısık ateşte kavurun.
- Ardından muhallebi yapımına geçebilirsiniz.
- Muhallebi iç un, süt, şeker ve nişastayı bir kap içerisine alın. (Kadayıf tatlısı muhallebili yapılıyor ise muhallebi yapımı çok önemlidir. Bu yüzden bu konuda dikkatli olmak gerekir.)
- Kabı ocağa koyun ve göz göz oluncaya kadar ocakta karıştırın. Göz göz olduktan sonra da krema ve vanilyayı ekleyin. Sonra da muhallebiyi soğumaya bırakın.
- Kadayıfın yarısını dikdörtgen bir yap içerisine alın ve düzgünce yayın. İyice yaydığınızdan emin olduğunuzda muhallebiyi kadayıfın üzerine dökün. Muhallebiyi de güzelce her tarafında yayın. Ardından kalan tel kadayıfları muhallebinin üzerine boşaltın ve yayın.
- Muhallebili tel kadayıf artık hazır. Bir gün buzdolabında bekletilip servis edilebilir.