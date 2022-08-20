Gaziantep'te meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi. Yolcu otobüs, ambulans, itfaiye aracı ve canlı yayın aracının karıştığı katliam gibi kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin kimlikleri belli olurken isimleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver olarak açıklandı. Peki; Muhammed Abdulkadir Esen kimdir ve kaç yaşındaydı? İşte İHA Muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen hakkında bilgiler.
YOLCU OTOBÜSÜ AMBULANS İTFAİYE ARACI VE CANLI YAYIN ARACI KARIŞTI
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'te meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
HAYATINI KAYBEDEN İHA MUHABİRLERİNİN KİMLİLİKLERİ BELLİ OLDU
Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin de kimlikleri belli oldu. Kazada Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti.
MUHAMMED ABDULKADİR ESEN KİMDİR?
Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden Muhammed Abdulkadir Esen'in İhlas Haber Ajansı'nda muhabirlik yapıyordu.