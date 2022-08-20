Gaziantep'te meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bilgisi verildi. Yolcu otobüs, ambulans, itfaiye aracı ve canlı yayın aracının karıştığı katliam gibi kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin kimlikleri belli olurken isimleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver olarak açıklandı. Peki; Muhammed Abdulkadir Esen kimdir ve kaç yaşındaydı? İşte İHA Muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen hakkında bilgiler.