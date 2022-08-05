Muhammed ayağa kalkıp futbol oynamak istiyor

Hasan (33) ve Narin (30) Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammed'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Erol ailesi, evlatlarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti ancak bir çözüm bulamadı. 8 ay önce ise minik Muhammed'in her 2 bacağında da enfeksiyon çıktı. Doktorlar, bu enfeksiyonun vücuda dağılmaması için Muhammed Erol'un 2 bacağını diz altından kesti. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Aile yavrularının tekrar yürüyebilmesi için 125 bin tutan protez bacak masrafı için yardım kampanyası başlattı. Hayırseverlerin yardımıyla 57 bin lira topladı. Erol çifti, küçük Muhammet'in yaşıtlarından geri kalmaması için ellerinden gelen bütün gayreti göstermeye ihmal etmedi. Muhammed'in futbol sevgisini bilen anne Narin Erol, oğlunu aylardır Güney Yıldızı Stadyumu'ndaki yaşıtlarının oynadığı Havuzlubahçe Spor Kulübü antrenmanlarına götürüyor. Burada Kulüp Antrenörü Nevzat Karabulut ile birlikte tekerlekli sandalyeden futbol oynayan arkadaşlarını izleyen Muhammed ise protez bacağına kavuşup arkadaşlarıyla birlikte oynamanın hayalini kuruyor.

"ONU GÖRÜNCE YÜREĞİM ACIYOR"

Oğlunun futbol aşkıyla yanıp tutuştuğunu belirten anne Narin Erol, "Oğlum futbola çok seviyor. Muhammed'imi her antrenmana getiriyorum. Arkadaşlarıyla futbolla ilgili vakit geçirmeyi çok seviyor. Evladımın protez bacaklarına kavuşup arkadaşları gibi futbol oynamasını istiyorum. Protez bacak için 68 bin lira daha eksiğimiz var. Bir anne olarak bütün çocukların koştuğunu görünce benim yüreğim acıyor. Evladımın da arkadaşları gibi koşup oynamasını, onlara katılmasını istiyorum. Ülkemizde Ampute Futbol Milli Takımı var. Eğer imkan verilirse belki oğlum ileride orada oynayacak. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

"ARKADAŞLARIMLA KOŞMAK İSTİYORUM"

Arkadaşlarını futbol maçı yaparken izleyen Muhammed ise yürüyüp, onlarla oynamak istediğini belirterek, "Ben yürümek istiyorum. Protez bacak istiyorum. Futbol oynamak hayalim, arkadaşlarımla koşup onların arasına katılmak istiyorum. Onları izleyip aralarına katılamayınca üzülüyorum. Bana lütfen protez bacak alın" diye duygularını dile getirdi.