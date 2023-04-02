Muhammed Cergibozan: Doğru ev dekorasyonu hayatınızı kurtarabilir

Büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, oturduğumuz evlerin depreme ne kadar hazırlıklı olduğu sorusunu akıllara getirdi. Depremlerde ortaya çıkan tablo, binaların sağlamlığı kadar, ev dizaynının da önemli olduğunu ortaya koydu. Başarılı iç mekân tasarımlarıyla son dönemde adından övgüyle söz ettiren Gaziantep merkezli Geek Architecture firmasının kurucusu iç mimar Muhammed Cergibozan, depremde yaralanmaların önüne geçebilmek için ev dekorasyonunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.Muhammed Cergibozan ev dekorasyonunda profesyonel desteğin şart olduğunu belirtip alınabilecek bazı önemleri şöyle sıraladı: "Doğru malzemelerin kullanıldığı, sağlam ve hafif eşyalar seçilmeli. Seçilen eşyalar deprem sonrası çıkışı engellemeyecek şekilde konumlandırılmalı. Bu bizim en çok önem verdiğimiz nokta. Hareketsiz olan dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar da birbirine ve duvara sabitlenmeli. Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmeli. Ev dekorasyonunun olmazsa olmazlarından avizelerin şıklığı kadar hafif yapıda olmasına da dikkat edilmeli."Depreme hazırlık konusunda tüm paydaşların bir araya gelip insanları bilinçlendirmesi gerektiğini savunan Muhammed Cergibozan sözlerini şöyle sürdürdü: "Deprem bizim gerçeğimiz. Öncelikle bunu kabul edeceğiz. Ardından binalarımızın yapımından ev dekorasyonuna her an deprem olacakmış gibi o ana hazırlıklı olacağız. Meslek birlikleri bu alanda gerekli sorumlulukları almalılar. İnsanlar da profesyonellerden destek almaktan çekinmemeliler. Hangi malzemeden üretilen mobilyaların nerede ve nasıl kullanılacağı, evin neresine yerleştirileceği, eşyaların evin statiğine olan etkisi gibi profesyonellerin alanı. Birkaç profesyonel küçük dokunuş bile hayat kurtarabilir. Ülkemiz bu konuda nitelikli mühendis ve mimarlara sahip."