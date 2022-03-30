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Giriş Tarihi: 30.3.2022 11:40 Son Güncelleme: 30.3.2022 12:15

Muhammed de kurtulamadı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Muhammed de kurtulamadı

Kahramanmaraş’ta işten aldığı ablasıyla eve dönen genç araçların nehre düşmesi sonucu ölen ablasından 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, ağaca çarpıp nehre düşen araçta ağır yaralanan 20 yaşındaki Muhammed Küçük, 7 gündür tedavi gördüğü yaşamını yitirdi. Muhammed'in işten alıp eve getirdiği ablası Büşra ise olay günü yaşamını yitirmişti.

23 Mart günü meydana gelen olayda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, ağaca çarptıktan sonra Ceyhan Nehri'ne düşmüştü. Kazada, 21 yaşındaki Büşra ile 20 yaşındaki Muhammed Küçük ve kuzenleri Mustafa Küçük, ekiplerin müdahalesi sonucu sudan çıkarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Büşra Küçük, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken Muhammet ve Mustafa Küçük hastanede tedavi altına alınmıştı.

7 gündür Elbistan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Muhammed Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybetti. Ablasından 1 hafta sonra yaşamını yitiren Küçük'ün cenazesinin yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği belirtildi. İlçede berberlik yapan Muhammed'in bir markette kasiyer olarak çalışan ablasının işyerinden alıp eve dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

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Muhammed de kurtulamadı
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