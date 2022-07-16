Muhammed Hüseyin maganda kurşunuyla can verdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda akşam saatlerinde evlerinin önünde oyun oynayan Muhammed Hüseyin'e o sırada iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan saçmalar isabet etti. Karnından yaralanan küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Hüseyin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Muhammed Hüseyin'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan acılı baba Abdullah Hüseyin, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kardeşinin evine ziyarete gittiklerini, tek oğlu Muhammed'in de evin önünde oyun oynadığı sırada karnına saçma isabet ettiğini söyleyen Abdullah Hüseyin, "Bunu yapanlara en ağır ceza verilsin. Allah bunu yapanların belasını versin. Ben ciğerim yandı, onların da ciğeri yansın. Bunu yapanların teröristten farkı yok. Benim tek oğlum gitti. Ciğerim yandı" diye ağıt yaktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alındığı öğrenildi.