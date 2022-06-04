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Giriş Tarihi: 4.6.2022 10:46

Muhammer Doğan kimdir? Muhammer Doğan kaç yaşında, nereli?

Muhammer Doğan kimdir? Muhammer Doğan kaç yaşında, nereli?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa Müdürlüğüne Muhammer Doğan atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Muhammer Doğan kimdir? Muhammer Doğan kaç yaşında, nereli?

Muhammer Doğan hayatı, yayınlanan atama kararları sonrası merak konusu oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Muhammer Doğan, orta düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve iki kız çocuk babasıdır. Peki Muhammer Doğan kimdir? Muhammer Doğan kaç yaşında, nereli?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BURSA MÜDÜRLÜĞÜNE MUHAMMER DOĞAN ATANDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya Müdürü Ahmet Kurt, Giresun Müdürü Mustafa Tosun, Mardin Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Uşak Müdürü Mustafa Peltek, görevden alındı. Açık bulunan Bursa Müdürlüğüne Muhammer Doğan, Yalova Müdürlüğüne Arif Laçin, Uşak Müdürlüğüne Ekrem Boran, Kayseri Müdürlüğüne ise İsrafil Aktürk atandı.

MUHAMMER DOĞAN KİMDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından Bursa İl Müdürlüğüne atanan Muhammer Doğan, 23 Ağustos 2021 tarihi Bursa'mızda İl Müdürü olarak görevine başladı.

1972 Gümüşhane Kelkit doğumlu olup ilk ve ortaokulu Kelkit'te, Lise eğitimini ise Ordu Perşembe' de tamamladı. 1990-1994 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Erzurum Oltu 'da göreve başlayan Muhammer DOĞAN, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda değişik idari görevler aldı.

13 Mayıs 2013 'de kurumlar arası geçişle Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili olarak göreve başladı ve bu göreve 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı resmi gazetede yayımlanan üçlü kararname ile asaleten atandı. 21 Ağustos 2021 tarihinde Bakanlığımızın tensipleriyle Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde göreve başladı.

Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Muhammer Doğan, orta düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve iki kız çocuk babasıdır.

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Muhammer Doğan kimdir? Muhammer Doğan kaç yaşında, nereli?
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