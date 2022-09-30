MUHAMMET BURHAN olayı nedir, cinayet çözüldü mü, katili kim? Müge Anlı’daki Muhammet Burhan cinayetinde flaş gözaltı kararı!

Uzunca bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmekte olan Muhammet Burhan olayı – cinayeti Türkiye'nin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası genç adamın katilini bulmaya yönelik soruşturma sürerken programın sıkı takipçileri "Müge Anlı Muhammet Burhan olayı nedir, cinayet çözüldü mü, katili kim?" soruları yanıt aramaya başladı. Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bugünkü bölümde duyuruldu. Peki, Müge Anlı Muhammet Burhan olayı nedir, cinayet çözüldü mü, katili kim? İşte son durum ve detaylar...
FLAŞ GELİŞME!
Fatma Burhan ve sevgilisi Selami Şen gözaltına alındı.
MUHAMMET BURHAN OLAYI NEDİR?
Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor.
Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
Muhammet Burhan'ın akrabaları ve arkadaşları bu cinayetin çözülmesi için günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oluyor.
Ortaya çıkarılan tanıklar ve iddialar sonrasında Muhammet Burhan cinayetine yönelik olarak genişletilen soruşturma kapsamında 9 görgü tanığı daha ifadeye çağrıldı.
Muhammet Burhan'ın öldürüldüğü gün Selami Şen'i olay yerinde bizzat gördüğünü söyleyen Ömer Uğur da ifade verenler arasındaydı.
NE OLMUŞTU?
Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammet Burhan cinayete kurban gitti.
Amasya'nın Aksalur köyünün sakinleri, Yeşilırmak kıyısından gelen silah sesini duyunca durumu jandarmaya bildirdi. Merkeze bağlı Aksalur köyünde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, köye yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yeşilırmak'ın kıyısında silah sesi duyan köylüler durumu jandarmaya haber verdi.
Sesin geldiği alanda yapılan aramada yerde bir şahsın hareketsiz halde yattığı görüldü. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede silahla başından vurulduğu tespit edilen kişinin 27 yaşındaki Muhammed Burhan olduğu belirlendi.
Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Burhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Deniz Bey, yapılan test sonrası üzerinde barut izlerine rastlandığı için tutuklandı.
Cinayet günü için verdiği ifadesinde Aysel Hanım'a salça götürdüğünü söylemiş. Ancak sonrasında Aysel Hanımın ifade değişikliği yapması ile Deniz Bey serbest bırakılmış.
Esra Hanım ve eşi Deniz Bey de cinayetin şüphelilerinin Muhammet'in eşi Fatma ve sevgilisi Selami olabileceğini belirtilmişti.