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Giriş Tarihi: 27.8.2022

Muhammet vurdu gol oldu

8 yaşındaki Muhammet Erol, kaval kemikleri olmadan doğdu. 8 ay önce enfeksiyon çıkan bacakları diz altından kesildi. Tekerlekli sandalyeyle saha kenarında top oynama hayalleri kuran Muhammet sonunda muradına erdi. Hayırsever bir gencin yardımıyla alınan protez bacaklarla sahaya çıktı, ilk vuruşunu yaptı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Muhammet vurdu gol oldu
Adanalı Hasan (33) ve Narin (30) Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammet'e doğduğunda nadir görülen çift taraflı 'doğuştan kaval kemiği yokluğu' (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Erol çifti, evlatlarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti ancak bir çözüm bulamadı. 8 ay önce ise minik Muhammet'in her 2 bacağında da enfeksiyon çıktı ve 2 bacak diz altından kesildi. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldı. Futbol oynama hayali kurarak tekerlekli sandalye ile antrenman sahasının kenarında durduğu görüntüleri yürekleri burkmuştu.



ANTRENÖRE SARILDI
8 yaşındaki Muhammet'e protez takılabilmesi için 125 bin lira gerekliydi. Çocuklara yaptığı yardımlarla daha önce adından söz ettiren hayırsever Ogün Sever Okur, Muhammet'in protez bacak ücretini üstlendi. 8 yaşındaki Muhammet Erol, protez bacaklarına kavuştuktan sonra ilk adımını Havuzlubahçe Spor Kulübü futbol sahasında attı. Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Muhammet, topa vurdu ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Muhammet, sahaya adım attıktan sonra antrenör Nevzat Karabulut'a koşarak sarıldı.



ÇOK RAHATLADIM
Hayırsever Ogün Sever Okur, Muhammet'i ilk gördüğü anda çok etkilendiğini söyleyerek, "En az Muhammet kadar şu anda kendimi özgür hissediyorum. Onu gördüğümde ben de kendimi yürüyemeyecek, eve kapanmış gibi hissettim. Şimdi çok daha rahatım. Artık o da yürüyebilecek, top da oynayabilecek" şeklinde konuştu. Antrenör Nevzat Karabulut ise emeği geçenlere teşekkür ederek, Muhammet ile özel olarak ilgileneceğini belirtti.



POLİS OLMAK İSTİYORUM
Muhammet Erol, "Ayaklarıma kavuştuğum için mutluyum. Şimdi arkadaşlarımla koşup oynayacağım. Onlar beni alkışlayınca sanki on bin seyircinin karşısına çıkmış gibi hissettim. Artık kimseye ihtiyacım yok. Büyüdüğümde ise polis olmak istiyorum" dedi.

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Muhammet vurdu gol oldu
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