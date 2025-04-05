Muharrem amca üç kuşaklık mirası yaşatıyor

Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nin Hacı Hasan Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Tezer (68), ailesinden kalan tarihi eşyaları korumak için apartmanlarının en alt katını adeta bir nostalji müzesine dönüştürdü. Üç kuşaktır süren bakırcılık ve kalaycılık mesleğinin izlerini taşıyan bu küçük müzede, geçmişe dair ne ararsanız var. Evli ve dört çocuk babası olan Tezer, aile büyüklerinden kalan yüzlerce parçayı kendi imkânlarıyla sergiliyor. Bu özel alanda, 1800'lü yıllardan kalma eşyalar, el yapımı mutfak malzemeleri, avcılık ekipmanları ve dönemin zanaatkâr ruhunu yansıtan birçok eser yer alıyor. Muharrem amca, bu küçük müzenin hem ailesi hem de kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Dededen babaya, babadan oğula geçen bir mesleğimiz vardı. 2015'te dükkanı kapattık ama elimizde kalan malzemeleri evin alt katında tuttuk. Her gelişimde geçmişe bir yolculuk yapıyorum. Adeta bir zaman makinesi gibi" dedi.