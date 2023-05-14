Muharrem İnce’den çok çarpıcı açıklama: Eski arkadaşlarıma da dava açacağım!

Mahkeme kararları ortaya çıkınca; EGM bulmuş zaten hepsinin sahte olduğunu. 50 gün bana ne yaşattılarsa Allah da onlara onu yaşatsın. Bunu yayanların her birine dava açacağım. Sırf siyası gerekçelerle beni yıpratmak için. Eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek avukatlarım şu anda tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsine dava açacağım." diye konuştu.

Muharrem İnce okuldan çıktığı sırada Memleket Partili bir grup ile karşı görüşlü bir grup arasında tartışma yaşandı. Polislerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.