Haberler Yaşam Haberleri Muharrem İnce’den İmamoğlu’na: ‘Pop yıldızı olsun ama herkesin gönlüne girsin’
Giriş Tarihi: 19.11.2021 14:46 Son Güncelleme: 19.11.2021 14:52

Muharrem İnce’den İmamoğlu’na: ‘Pop yıldızı olsun ama herkesin gönlüne girsin’

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Muharrem İnce’den İmamoğlu’na: ‘Pop yıldızı olsun ama herkesin gönlüne girsin’

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘pop yıldızı’ benzetmesi yapmasını değerlendirdi. İnce, “Öyle pop yıldızı diyerek kimse küçümsenmemeli. Yoksa camları boyayıp millete zorla ders anlatmaya kalkmak o daha kötü. Pop yıldızı olsun ama herkesin gönlüne girsin oy alsın. Bu bence daha makbul” diye konuştu. İnce, bir vatandaşın şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkındaki soruyu da cevapsız bıraktı.

Bir dizi program için Konya'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Mevlana Meydanı'nda açıklamalarda bulunan İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel bir televizyon kanalında katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'pop yıldızı' benzetmesini değerlendirdi.

İnce, "Bizim öğretmenlerimiz eğitim fakültesinde şöyle öğretirlerdi; Sınıfların camlarının altını boyarlardı. Yani çocuklar dışarıya bakmasın öğretmenle ilgilensin diye. Ama bizim öğretmenimiz şöyle derdi; Sınıfın camının altını boyayıp çocuklara kendini zorla dinlettirmek öğretmenlik değildir derdi. Öğretmen, boyasız camlar olacak, dışarı bakmak serbest olacak ama sen dersi öyle güzel anlatacaksın ki öğrenciler seni dinleyecek öğretmenlik o derdi. Yani ister pop yıldızı ol ister artist ol ister başka biri ol. Milletin gönlüne giriyorsun, oy alıyorsan başımın üzerinde yerin var. Öyle pop yıldızı diyerek kimse küçümsenmemeli. Yoksa camları boyayıp millete zorla ders anlatmaya kalkmak o daha kötü. Pop yıldızı olsun ama herkesin gönlüne girsin oy alsın. Bu bence daha makbul" diye konuştu.

Muharrem İnce, bir vatandaşın şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan ne düşünüyorsunuz sorusunu ise, 'Sen gazeteci misin?' diyerek cevaplamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli konut fiyatları
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yıllardır beklenen golcü İtalya'dan geliyor! Devre arası bedavaya imza atabilir...
İşte küfürbaz Lütfü Türkkan'ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH'a konuştu
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları düştü! Kamu bankaları Merkez Bankası faiz kararı sonrası düğmeye bastı
Son dakika! Ankara'da doğalgaz patlaması: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! 2 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için kritik teknik seviyeler
Yeni Anayasa ile seçim ve siyasi partiler çalışmasına hız verilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Muharrem İnce’den İmamoğlu’na: ‘Pop yıldızı olsun ama herkesin gönlüne girsin’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA