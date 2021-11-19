Muharrem İnce’den İmamoğlu’na: ‘Pop yıldızı olsun ama herkesin gönlüne girsin’

Bir dizi program için Konya'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Mevlana Meydanı'nda açıklamalarda bulunan İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel bir televizyon kanalında katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'pop yıldızı' benzetmesini değerlendirdi.

İnce, "Bizim öğretmenlerimiz eğitim fakültesinde şöyle öğretirlerdi; Sınıfların camlarının altını boyarlardı. Yani çocuklar dışarıya bakmasın öğretmenle ilgilensin diye. Ama bizim öğretmenimiz şöyle derdi; Sınıfın camının altını boyayıp çocuklara kendini zorla dinlettirmek öğretmenlik değildir derdi. Öğretmen, boyasız camlar olacak, dışarı bakmak serbest olacak ama sen dersi öyle güzel anlatacaksın ki öğrenciler seni dinleyecek öğretmenlik o derdi. Yani ister pop yıldızı ol ister artist ol ister başka biri ol. Milletin gönlüne giriyorsun, oy alıyorsan başımın üzerinde yerin var. Öyle pop yıldızı diyerek kimse küçümsenmemeli. Yoksa camları boyayıp millete zorla ders anlatmaya kalkmak o daha kötü. Pop yıldızı olsun ama herkesin gönlüne girsin oy alsın. Bu bence daha makbul" diye konuştu.

Muharrem İnce, bir vatandaşın şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan ne düşünüyorsunuz sorusunu ise, 'Sen gazeteci misin?' diyerek cevaplamadı.