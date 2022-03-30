Muhasebe müdürü evinde ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı İlçesine bağlı Liman Mahallesindeki 4 katlı binanın 2'nci katında sabah saatlerinde Zehra Günay banyoda eşi Selim Günay'ı hareketsiz olarak görünce durumu Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık çalışanları şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Gelişmelerin ardından eve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Selim Günay'ın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak görev yaptığı ve bir süredir sağlık sorunları olduğu kaydedildi. Muhasebe müdürü Günay'ın kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Cenaze savcının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Günay'ın memleketi Manisa'da toprağa verileceği öğrenildi.