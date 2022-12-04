Mühendis ablayı öldüren katil, bilgisayar mühendisliği öğrencisi çıktı!

Şanlıurfa'da 25 Kasım'da kadına yönelik şiddet video çeken inşaat mühendisi ve aktivist Bahar Hezer, (26) sokak ortasında arkadan gelen kardeşi Yekta Sezer (24) tarafından pompalı tüfekle öldürülerek, kadın cinayetine kurban gitti. Tabutunun başına gelin duvağı konulan Hezer, gözyaşları arasında toprağa verilirken, gözaltına alınan kardeşi ise adliyeye sevk edildi. Kız kardeşini öldürmekten dolayı pişman olamadığını ifade eden Yekta Hezer, "Ben tanrıya güveniyorum. Kardeşim beni deli etti. Eğer yakalanmasaydım diğer ailemi öldürecektim" emniyetteki ifadesinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kente yaptığı ziyaret sırasında geçiş güzergahına yakın Akpınar Mahallesinde TMMOB Şanlıurfa Temsilci Yardımcısı da olan inşaat mühendisi ve aktivist Bahar Hezer, sokakta yürürken, Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi kardeşi, Yekta Hezer tarafından sokak ortasında pompalı tüfek ile vuruldu.

Genç mühendisi kanlar içerisinde yere yığılırken, kaçan cinayet şüphelisi kardeşi ise Yenişehir Mahallesinde polis ekiplerince yakalandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bahar Hezer, acilde yapılan tüm müdahalenin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumundan cenazesi alınan Hezer, tabutunun başucuna gelin duvağı konularak gözyaşları arasında Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Gözaltına alınan kardeşi Yekta Hezer ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

GENÇ KADIN KADIN ŞİDDETİNİ DİKKAT ÇEKTİ KADERİ AYNI OLDU

25 Kasım kadına Şiddet ve Mücadele Günü nedeniyle kentte yaşanan kadın şiddetine dikkat çekmek için Bahar Hezer, kısa video çektiği ortaya çıktı. Çektiği şiddet videosundan 10 gün sonra kardeşi tarafından vurularak, Bahar Hezer kadın cinayetine kurban gitti. Bahar'ın ölümü Şanlıurfa'da büyük üzüntüye neden oldu.

BENİ 'DELİ ETTİ' ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM

Kız kardeşinin ölümüne neden olan Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi kardeşi, Yekta Hezer, emniyetteki ifadesinde kan dondurucu sözler sarf ettiği kaydedildi. İfadesinde kardeşini öldürmekten dolayı pişman olamadığını ileri süren Yekta Hezer, "Bahar her defasında beni deli olarak görüyordu. Sürekli senin 46 raporun var git psikiyatri doktoruna gözük sen delisin diyordu. Ben tanrıya güveniyorum. İyiki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı. Gidip diğer geride kalan ailemi öldürecektim. Hiç pişman değilim" dediği öğrenildi.