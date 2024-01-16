Mühendisin bir saatlik sırrı: Tüm güvenlik kameraları inceleniyor

Mühendis Fatih Aksin’in esrarengiz sonu! Kafasına darbe aldı saatler sonra öldü!

MÜHENDİSİN DIŞARIDAKİ BİR SAATİ İNCELEMEYE ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı evde uzun süre incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Fatih Aksin'in olay günü saat 14.10'da dışarı çıktığı ve bir saat sonra 15.10'da eve geldiği tespit edildi. Mühendis Aksin'in dışarda geçirdiği bir saatlik zaman dilimi mercek altına alınmaya başlandı. Aksin'in bu sürede nereye gittiği ve kimlerle görüştüğü tespit edilmesi için güvenlik kamera kayıtlara incelenmeye başlandı. Aksin'in kafasına vurulan bir darbe sonucu mi yoksa düşme sonucu mu öldüğü elde edilecek çalışmanın ardından kesinlik kazanacak.

Mühendis Fatih Aksin’in esrarengiz sonu! Kafasına darbe aldı saatler sonra öldü!