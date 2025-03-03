Mühendisin ölümünü Adli Tıp aydınlattı

Ankara Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'in evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. Rapora göre Yücel'in, 'sodyum nitrat' zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği kesinleşti. Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, İlk belirlemelere göre, sodyum nitrat içerek intihar ettiği değerlendirilen Yücel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ölümünün kimyasal madde (sodyum nitrat) zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.