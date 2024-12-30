Mühimmat fabrikasındaki patlamada 3 tutuklama

Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı. Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, 24 Aralık günü patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 11 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı. Patlamayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i savcılıktan serbest bırakıldı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Şirket Müdür Vekili ve Operasyon Direktörü Cem Yılmaz, Şirket Patlayıcı Mesul Müdürü ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Serkan Bozoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdür Vekili Hulusi Yağız Aboumarsa tutuklandı. Şirketin Mühimmat Üretim Müdürü Erman G. ve önceki Mühimmat Üretim Müdürü Murat A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.