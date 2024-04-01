Muhtar adayı vatandaşı darp etti

Çorum'da iddialara göre bir kişi seçimde karşı tarafı desteklediği için muhtar adayı tarafından darp edilerek yaralandı. Olay, merkeze bağlı Babaoğlu Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.S. teravih namazı çıkışı 31 Mart yerel seçimlerinde başka bir muhtar adayını desteklediği gerekçesiyle muhtar adayı H.G. ve O.C. tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan N.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.