Muhtar annesi Vali’ye video ile seslendi, yol sözü aldı

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan Köyü Muhtarı Selahattin Kaçan köyün yollarının asfaltlanması için uzun süredir çaba gösteriyordu. Belirli bir sistemle köy yollarını asfaltlayan Kars Belediyesi, muhtarın annesi 70 yaşındaki Sarıgül Kaçar'ın gönderdiği videolu mesajını aldı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, katıldığı bir toplantıda yaşlı kadının videolu asfalt mesajını tebessümle izledi. Videoda Kaçar, oğlunun emeklerini hatırlatarak Vali'ye şu sözlerle seslendi; "Vali Beye ricam var. Ellerinden öperim. Köyün yolunun yapılmasını istiyoruz. Oğlum çok eziliyor. Rica ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. 4 yıldır oğlum çok hizmet etti. 1 senesi kaldı, emeği hiç olmasın. Ya kazanır ya kazanmaz, onu Allah bilir. Oğlumun yüzü kara çıkmasın. Allah devlete zeval vermesin, Allah sizi saklasın." Videolu mesajı dinleyen Vali Öksüz; "Duydunuz, izlediniz. Artık boynumuzun borcu oldu" diyerek güldü. Ardından Vali Öksüz, kurum amirlerine talimat vererek gelecek yılın yol planlamasında köyün mağduriyetinin giderilmesini istedi.