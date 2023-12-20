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Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:53 Son Güncelleme: 20.12.2023 14:19

Muhtar evinin bahçesinde ölü bulundu

Bursa’da 78 yaşındaki mahalle Muhtarı Şuayip Memiş evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Remzi YILMAZ
Muhtar evinin bahçesinde ölü bulundu

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Fevziye Mahallesinde muhtarlık yapan 78 yaşındaki Şuayip Memiş gece saat 01:45 sıralarında yakınları tarafından evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrollerde Muhtar Şuayip Memiş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen Savcının incelemelerinin ardından Memiş'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Muhtar evinin bahçesinde ölü bulundu
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