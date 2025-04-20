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Giriş Tarihi: 20.4.2025 22:01 Son Güncelleme: 20.4.2025 22:05

Muhtar kestiği ağacın altına kaldı

Tunca beldesi konak mahallesinde ağaç kesimi yapan muhtar ağacın altına kalarak can verdi.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Muhtar kestiği ağacın altına kaldı

Pazar Derebaşı köyü muhtarı Yalçın Kuloğlu Tunca beldesi konak mahallesinde kestiği ağacın altına kalarak hayatını kaybetti.

Olay Ardeşen ilçesi Tunca beldesi konak mahallesinde akşam saatlerine yakın zamanda meydana geldi. Dere başı köyü muhtarı Yalçın Kuloğlu (51) Tunca beldesi konak mahallesinde ağaç motoruyla kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ile AFAD ekipleri sevk edildi. Muhtar Yalçın Kuloğlu'lun cansız bedeni ağaç altından çıkartılarak Pazar Kaçkar
Devlet Hastanesine getirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muhtar kestiği ağacın altına kaldı
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