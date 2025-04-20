Muhtar kestiği ağacın altına kaldı

Pazar Derebaşı köyü muhtarı Yalçın Kuloğlu Tunca beldesi konak mahallesinde kestiği ağacın altına kalarak hayatını kaybetti.

Olay Ardeşen ilçesi Tunca beldesi konak mahallesinde akşam saatlerine yakın zamanda meydana geldi. Dere başı köyü muhtarı Yalçın Kuloğlu (51) Tunca beldesi konak mahallesinde ağaç motoruyla kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ile AFAD ekipleri sevk edildi. Muhtar Yalçın Kuloğlu'lun cansız bedeni ağaç altından çıkartılarak Pazar Kaçkar

Devlet Hastanesine getirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.