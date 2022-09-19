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Giriş Tarihi: 19.9.2022 13:44

Muhtar silahını temizlerken kazara Ayşe Nur'un ölümüne sebep oldu

Samsun'da bir muhtar tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 20 yaşındaki yeğeni Ayşe Nur Tural'ı vurarak ölümüne sebep oldu.

İHA
Muhtar silahını temizlerken kazara Ayşe Nur’un ölümüne sebep oldu
Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Ortaklar Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Ortaklar Mahallesi Muhtarı M.T. (58) kardeşi ile ortak kullandığı evdeki balkonda kendisine ait ruhsatlı tabancasını temizlerken silah kazara ateş aldı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun muhtarın yeğeni olan 20 yaşındaki Ayşe Nur Tural'ın sol koltuk altına isabet etti.

Amcasının tabancasından kazara çıkan kurşunla ağır yaralanan genç kız ailesi tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Nur Tural hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhtar M.T. hastanede jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muhtar silahını temizlerken kazara Ayşe Nur'un ölümüne sebep oldu
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