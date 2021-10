Muhtar Taş’tan ’Muhtarlar Günü’ Mesajı

Muhtarlık müessesesinin her geçen gün değerinin anlaşıldığını ve muhtarların demokrasinin kılcal damarları olduğunu dile getiren başkan Taş; "Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 191 Yaşında. 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türkiye muhtarlar konfederasyonunun girişimleri neticesinde 19 Ekim 2015 tarihinde resmi gazete de yayınlanan Başbakanlık genelgesiyle bundan sonra bütün yurt da 19 Ekim resmi olarak muhtarlar günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Türkiye Genelinde 6.sını kutladığımız muhtarlar günümüz yüreğimizdeki bütün dualarımızı ülkemizin huzuru güvenliği ve selameti için gece gündüz demeden ülke sınırları veya sınırları dışında görev yapan kahraman silahlı kuvvetler mensuplarına gönderiyor ve onları canı gönülden selamlıyor her zaman her yerde onlarla birlikte olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Rabbim Mehmetçiğimizi, polisimizi her türlü kazalardan belalardan görünüz görünmez bütün musibetlerden korusun inşallah. Rabbim yar ve yardımcıları olsun." dedi.



Vatandaşların devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğunu belirten Başkan Taş; "Muhtarlarımız devletle vatandaş arasında büyük bir köprü vazifesi görmekte. Geçmişe dönüp baktığımızda halk arasında muhtarla sadece bir evraka mühür basıp, imza atan kişiler olarak nitelendirilirdi. Muhtarlık seçimlerinde aday sayıları az olurdu. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarımıza göstermiş olduğu ilgi vermiş olduğu değer muhtarlık müessesinin önemini, değerini yeniden ön plana çıkmasına vesile oldu. Muhtarlarımıza saygınlık arttı, seçimlerde her mahallede muhtarlar adete seçilmek için yarışa girdi. Muhtarlarımız devlet anlayışımızda önemli bir yer tutmaktadır. Bu öneme binaen 2015 yılında 19 Ekim tarihinin muhtarlar günü olarak ilan edilmesi bizleri çok mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarımızla bir araya gelmesi devletimizin muhtarlarımıza verdiği önemin en güzel nişanesidir. Muhtarlık camiasına ikinci baharını yaşatan devlet başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, içişleri bakanımız sayın Süleyman Soylu'ya, 19 Ekim tarihini muhtarlar gününün kabulü için gece gündüz demeden çalışan ve bu uğurda büyük çaba harcayan Türkiye muhtarlar konfederasyonu onursal genel başkanımız Hüseyin Akdeniz'e, Türkiye muhtarlar konfederasyonu başkanı Bekir Aktürk'e ve emeği geçen herkese teşekkür eder saygılar sunarım" dedi.