Muhtar yumruklayan CHP’li Başkana ihraç





ALIN BUNLARI!

Bu esnada Işık'ın Koçer'e 'En azından bize haber vererek bunları yapsaydınız bizde vatandaşların görüşünü alabilirdik' dediği belirtildi. Işık'ın sözleri sonrası bölge halkı Koçer'e tepki göstermeye devam ederken Koçer'in itiraz eden vatandaşlardan bazılarını göstererek korumalarına 'alın bunları' dediği öne sürüldü. Koçer'in talimatı sonrası korumalarla vatandaşlar arasında gerginlik yaşanırken Muhtar Işık'ın araya girdiği ve Koçer'in ise Işık'a yumruk attığı öne sürüldü.



MUHTARI YERLERDE TEKMELEDİ!

Edinilen bilgilere göre Işık yumruk sonrası dengesini kaybederek yere düşerken, Koçer öfkesine hakim olamayıp yerde olan Işık'ı tekmelemeye devam ettiği iddia edildi. Vatandaşların yaşanan arbedeye tepki göstermesi sonrası belediye ekipleri ve Koçer'in arabaya binerek olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi.