Muhtar yumruklayan CHP’li Başkana ihraç

İzmir'in Çiğli'de ismi sık sık gerilimlerle gündeme gelen Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, geçtiğimiz aylarda mahallesindeki parkta ağaçların kesilmesine engel olmak isteyen Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'ı önce yumrukladı ardından da dengesini kaybedip yere düşen muhtara tekme attı. Burnunda çatlak oluşan Işık hastaneye gidip darp raporu aldı. Ardından da başkan yardımcısı Koçer hakkında suç duyurusunda bulundu.
MUHTARLAR İSTİFASINI İSTEDİ
Koçer'in Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Hıdır Işık'a yaptığı saldırı toplumun her kesiminden büyük tepki çekti. Işık'a yapılan saldırıyı kınayan İzmirli muhtarlar Uğur Mumcu Mahalle Muhtarlığı önünde basın açıklaması yaparak Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'i istifaya davet etti.
ADAY OLAMAMA KORKUSU SARDI
Yaşanan şok gelişme üzerine Koçer CHP İl yönetimi tarafından tedbirli olarak ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi. Tedbirli ihraç edilmesi durumunda önümüzdeki yerel seçimlerde tekrar CHP'den aday olamama tehlikesi ile karşı karşıya kalan Koçer, CHP YDK'sına itiraz ederek tedbiri kaldırttı.
KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALNDI
Önceki gün toplanan CHP İl Disiplin Kurulu, Koçer'in dosyasını mercek altına aldı. Toplantıdan oy birliği ile kesin ihraç kararı çıktı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Belediye ekipleri ile birlikte Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarlığı arkasında bulunan parka gelen Koçer, iddialara göre ağaçların kesilmesi ve oyun parkının kaldırılması talimatı verdi. Ekiplerin bölgede bulunduğu sırada park yanında yer alan kahvehanede oturan vatandaşların olaya müdahale etmesi ile birlikte ise gerginlik tırmandı. Mahalle Muhtarı Hıdır Işık'ın da iddialara göre yaşanan tartışma sonrası vatandaşların yanına gittiği ve burada olayları sakinleştirmeye çalıştığı belirtildi.
ALIN BUNLARI!
Bu esnada Işık'ın Koçer'e 'En azından bize haber vererek bunları yapsaydınız bizde vatandaşların görüşünü alabilirdik' dediği belirtildi. Işık'ın sözleri sonrası bölge halkı Koçer'e tepki göstermeye devam ederken Koçer'in itiraz eden vatandaşlardan bazılarını göstererek korumalarına 'alın bunları' dediği öne sürüldü. Koçer'in talimatı sonrası korumalarla vatandaşlar arasında gerginlik yaşanırken Muhtar Işık'ın araya girdiği ve Koçer'in ise Işık'a yumruk attığı öne sürüldü.
MUHTARI YERLERDE TEKMELEDİ!
Edinilen bilgilere göre Işık yumruk sonrası dengesini kaybederek yere düşerken, Koçer öfkesine hakim olamayıp yerde olan Işık'ı tekmelemeye devam ettiği iddia edildi. Vatandaşların yaşanan arbedeye tepki göstermesi sonrası belediye ekipleri ve Koçer'in arabaya binerek olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi.