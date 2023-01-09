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Giriş Tarihi: 9.1.2023 10:35 Son Güncelleme: 9.1.2023 10:37

Muhtarın çocuklarının kavgası cinayetle bitti

Mardin’de, iki kardeş arasında çıkan kavgada, 21 yaşındaki Ferhat Yiğit, ağabeyinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Muhtarın çocuklarının kavgası cinayetle bitti

Nusaybin'e bağlı kırsal Akağıl Mahallesi muhtarı Habib Yiğit'in, aralarında daha önceden sorunlar bulunan oğulları Ferhat ve Yasin Yiğit arasında önceki gün tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Yasin Yiğit, kardeşi Ferhat Yiğit'e ateş etti.

BİRİ MEZARA, BİRİ CEZAEVİNE

Kanlar içinde yere yığılan Ferhat Yiğit'in (21), ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, öldüğü belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan kardeş katili Yasin Yiğit sevk edildiği adliyede tutuklanırken, Ferhat Yiğit yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Muhtarın çocuklarının kavgası cinayetle bitti
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